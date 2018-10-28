Кондратьев поручил расчистить пострадавшие при ЧС поселения Апшеронского района к 29 октября

В Хадыженске 27 октября прошло заседание краевого штаба по ликвидации последствий ЧС.

Глава Кубани отметил, что на сегодняшний день необходимо в срочном порядке завершить процедуру формирования списков на предоставление компенсаций. По его словам, промедление в этой ситуации недопустимо, так как из-за бюрократических издержек люди не могут получить выделенные средства.

«Предоставьте мне почасовое движение документов на выплату компенсаций — где и сколько пробудут документы о состоянии домовладений. Документы не должны «зависать» ни в одном ведомстве», — сказал Вениамин Кондратьев.

По последним данным, в станицах Куринской и Кабардинской комиссии практически завершили составление актов о состоянии домов после подтоплений. Аналогичная ситуация и в Хадыженске — степень их готовности составляет 90%. Губернатор потребовал, чтобы все акты были сформированы в списки до 9:00 29 октября.

Так, 180 жителей Апшеронского района уже получили первые выплаты. На эти цели из краевого бюджета было выделено 4 млн 150 тыс. рублей.

По поручению главы региона в Апшеронский район прибыли мобильные группы со спецтехникой из других муниципалитетов. Главы этих территорий отчитались губернатору о проделанной работе. Бригады из Лабинска и Белореченска занимаются восстановлением станицы Куринской, Успенский район и Горячий Ключ помогают жителям станицы Кабардинской, Армавир и Крымск — Хадыженску. Благодаря совместным усилиям провели уборку и очистили 516 домов.

Как было отмечено на заседании, в Хадыженске самый большой фронт работ из-за размера пострадавшей территории. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что после завершения восстановительных работ в соседних поселениях все добровольческие силы придут на помощь Хадыженску.

Глава края поставил задачу завершить все работы, связанные с расчисткой территорий пострадавших поселений Апшеронского района, к 21:00 29 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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