Кондратьев поручил разобраться в ситуации с загрязнением реки Псахе в Сочи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Алексеенко разобраться в ситуации с загрязнением реки Псахе в Сочи.

По распоряжению Кондратьева краевым министерством ТЭК и ЖКХ создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

Местные жители 12 апреля пожаловались на состояние реки главе региона и в социальных сетях. По словам очевидцев, по всему жилому району распространился неприятный запах. Вода потемнела и в море в том месте, куда впадает река.

«Это уже какой-то беспредел! Ситуация в сфере ЖКХ и до этого у нас была не самой лучшей. Но последние события показали, что она попросту неуправляема. Впереди курортный сезон, необходимо в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. А виновные должны понести наказание, вплоть до увольнения», — подчеркнул Кондратьев.

Как доложил главе региона Андрей Алексеенко, уже создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств этого ЧП. В ее состав вошли представители краевой администрации и руководства города Сочи.

Также были направлены соответствующие письма с просьбой немедленно разобраться в ситуации в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

По словам губернатора, после выяснения всех обстоятельств дела будут приняты соответствующие кадровые решения.

Как прокомментировал Андрей Алексеенко, край будет инициировать возбуждение уголовного дела в отношении «Сочиводоканала», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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