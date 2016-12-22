Кондратьев поручил разработать проект льготной ипотеки для врачей и учителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 декабря на 57-й сессии ЗСК поручил предусмотреть бюджетное финансирование и нормативную базу для реализации льготной ипотечной программы для врачей и учителей.

«В 2017 году нам необходимо будет совместно разработать и внедрить механизм льготной ипотечной программы для врачей и учителей края. Люди — это наше главное богатство, и мы несем социальную ответственность перед молодыми специалистами. По-другому учителя и врачи в сельскую местность не поедут», — сказал губернатор.

Он отметил, что это принципиально важный региональный проект для Кубани.

По словам главы региона, благодаря совместной работе администрации края и депутатов ЗСК на Кубани в уходящем году сохранилась стабильная социально-экономическая ситуация. Он подчеркнул, что в полном объеме сохранены региональные социальные выплаты и льготы. В бюджете на 2017 год предусмотрена их индексация на 4%.

Кондратьев поблагодарил парламентариев за принятие инициатив, направленных на развитие экономики, в том числе новой системы налогообложения для инвесторов. По словам Вениамина Кондратьева, налоговые льготы уже возвращаются в краевой бюджет в виде поступлений от новых предприятий и производств.

«Отдельной строкой мы с вами прописали правила игры для резидентов промышленных парков, тем самым заложили многолетнюю основу для наших промышленных кластеров», — сказал глава региона.

На сессии губернатор также вручил медаль «Герой труда Кубани» заместителю председателя ЗСК, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Николаю Гриценко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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