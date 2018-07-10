Кондратьев поручил разработать стратегию социально-экономического развития Кущевского района

Такую задачу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил 10 июля во время встречи с активом муниципалитета.

По словам главы региона, сегодня Кущевский район — один из сильных на Кубани. По основным социально-экономическим показателям территория уверенно занимает десятое место в крае. Положительную динамику показывают ведущие отрасли: сельское хозяйство, промышленность, строительство, логистика. По итогам 2017 года муниципалитет вошел в число лучших по качеству освоения бюджетных средств. Оборот предприятий потребительской сферы вырос почти на 30%, что способствовало увеличению налоговых поступлений на 12% и составило более 30 млн рублей.

Вместе с тем, существует и ряд проблем. Так, жители жалуются на сферу ЖКХ, прежде всего на недостаток и качество воды.

«Износ водопроводных сетей составляет 80%. Люди пишут, что с перебоями получают техническую, ржавую воду», — подчеркнул губернатор.

Глава муниципалитета Илья Гузев также обозначил вопросы, требующие решения. По его словам, недостаточность энергетических мощностей в станице Кущевской является сдерживающим фактором для привлечения инвесторов и расширения производства действующих предприятий. Также он указал на высокую степень износа сетей и объектов теплоснабжения и отсутствие газоснабжения в ряде населенных пунктов: на хуторах Объездная Балка и Воровского, в поселке Северном. Руководитель территории сообщил, что эти проблемы найдут свое отражение в стратегии социально-экономического развития Кущевского района на долгосрочный период.

«Наша задача — сделать так чтобы жизнь людей становилась лучше уже сегодня. Давайте возьмем ближайшую перспективу, и сделаем рывок. Тогда будет результат и поддержка со стороны края. Разработайте краткосрочную концепцию социально-экономического развития района на ближайшие три года», — обратился Вениамин Кондратьев к главе.

Также губернатор региона поручил решить вопрос с ремонтом дороги на улице Ейской, на которую во время встречи пожаловались местные жители. По словам Ильи Гузева, реконструкция запланирована в несколько этапов, на это выделено 90 млн, сейчас дорога в гравийном исполнении, в перспективе она будет асфальтирована полностью.

Как добавил заместитель главы региона Анатолий Вороновский, в 2018 году район получил субсидии из дорожного фонда в сумме более 40 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы дороги и тротуары в населенных пунктах муниципалитета.

Кроме того, жители обратили внимание губернатора на состояние педиатрического отделения районной больницы. Как уточнила вице-губернатор Анна Минькова, 15 млн рублей на ремонт медицинского учреждения уже выделены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 10 июля в Кущевском районе осмотрел сеть трассовых комплексов.

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