Кондратьев поручил разработать типовые проекты малобюджетных спортзалов

Власти Кубани обсудили ход строительства 20 спортивных комплексов.

Вопрос рассмотрели на традиционном часе контроля, который провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Работы по строительству спорткомплексов уже ведут в Армавире, Славянском, Тимашевском, Успенском районах. В ближайшее время строительство планируют начать в сельских поселениях Новокубанского и Крымского районов, а также в Геленджике.

По словам Кондратьева, важно продолжить развитие спорта шаговой доступности на селе. В крае остается ряд муниципалитетов, где при школах нет спортивных залов, из-за малой численности детей возводить там даже малобюджетные спорткомлексы нецелесообразно.

«Для таких населенных пунктов нужно разработать типовые проекты спортивных залов. Мы сейчас строим по краю типовые школы. По такому же принципу будем делать и спортзалы», — пояснил губернатор.

Он поручил разработать этот вопрос профильным министерствам.

Участники совещания рассмотрели вопрос о самовольном строительстве. Кондратьев отметил, что последние два года в крае ведут жесткий контроль выдачи разрешений на строительство, ни одного самостроя не было узаконено.

Однако приходится решать вопросы с ранее возведенными самовольными домами, которые уже заселены. В качестве компромисса в отдельных случаях заключают мировые соглашения, по которым застройщики обязаны привести объекты в соответствие с нормами. Речь идет о противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, отсутствии угрозы жизни и здоровья граждан. Застройщики должны благоустроить территорию, установить парковки, детские и спортивные площадки.

Губернатор подчеркнул, что за выполнением этих требований должен быть жесткий контроль со стороны власти в каждом муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тимашевском районе в июле приступили к строительству спорткомплекса.

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