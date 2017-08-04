Кондратьев поручил службам Кубани перейти на усиленный режим работы из-за жары

В Краснодарском крае прогнозируют повышение температуры до +39 °С.

Региональное ГУ МЧС России объявило экстренное предупреждение по сильной жаре до 6 августа. В среднем по краю воздух прогреется до 39 градусов, на Черноморском побережье в районе Анапы и Туапсе — до 37°С.

По распоряжению губернатора все оперативные службы края переведены на усиленный режим работы. Проводится постоянный мониторинг ситуации.

«Для глав курортных территорий наступает ответственный период. Держите ситуацию под контролем, мы не можем позволить себе допустить ЧП, здоровье и безопасность наших туристов должны быть на первом месте», — подчеркнул глава региона.

Кондратьев отметил, что необходимо увеличить число медицинских работников на пляжах и в местах массового скопления людей. В случае необходимости все жители и гости края должны иметь возможность получить квалифицированную помощь.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 101 — единый номер пожарных и спасателей, 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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