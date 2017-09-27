Кондратьев поручил службам перейти на усиленный режим работы из-за непогоды

Особое внимание уделяется прибрежным районам.

По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы. Главам муниципалитетов поручили держать ситуацию на личном контроле.

Согласно данным регионального ГУ МЧС, ветер с порывами до 20 м/с сохранится на Кубани до 28 сентября.

В прибрежных районах ожидается ветер 25 м/с, в Новороссийске — ураганный северо-восточный ветер с порывами до 35 м/с. Местных жителей просят по возможности не выходить на улицу, не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске на 27 и 28 сентября объявили экстренное предупреждение.

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