Кондратьев поручил создать краевое учреждение по охране биоресурсов

Заседание состоялось 21 марта в Приморско-Ахтарском районе.

Губернатор акцентировал, что сегодня проблема сохранения водных биоресурсов в Краснодарском крае и развитие рыбохозяйственного комплекса стоит остро. За пять лет промысловый запас пиленгаса сократился в шесть раз — до 1,2 тыс. т, тарани — в два раза.

Глава региона напомнил, что в прошлом году был полностью запрещен промысел судака в Азовском море, третий год действует запрет на вылов раков в лиманах. При этом на прилавках региона все равно можно купить эти продукты.

«Мы практически потеряли в лиманах судака, шемаю, рыбца. Не говоря уже о таких видах, как белуга, осетр, севрюга. Не нужно показывать деятельность по борьбе с браконьерством, нужно показывать результат. Чтобы люди начали говорить, что рыба появилась», — сказал губернатор.

Кондратьев обозначил еще одну проблему отрасли — плохое состояние лиманов и каналов. По его словам, площадь лиманов в крае сегодня 190 тыс. га. Из них 140 тыс. нуждаются в расчистке.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в прошлом году разработали план по рыбохозяйственной мелиорации азовских лиманов края до 2020 года. В этом году выделили 70 млн рублей на расчистку Васильчикова Ерика для обеспечения подачи пресной воды в лиманы. На 2019 год запланировано проведение работы по расчистке Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем.

«Восстановить промысловые запасы рыбы возможно только если навести порядок в отрасли. Для этого необходим комплексный подход и участие всех звеньев, имеющих к ней отношение. Сегодня незаконно выловленная тарань вывозится из края и в другие регионы, реализуется без каких-либо сопроводительных документов», — сказал заместитель главы региона.

Он добавил, что на Кубани продолжается высокий уровень браконьерского вылова рыбы.

Коробка отметил, что одним из способов решения этой проблемы является ограничение перевозки рыбы по стране без необходимых документов для личного потребления. Краевой минсельхоз уже выходил с соответствующей инициативой на федеральный уровень.

«Если мы не будем бороться с этим, ничего не изменится. Необходимо создать краевое учреждение по контролю и охране биоресурсов. Объединить пограничников, казаков, полицию и общими усилиями решать проблему», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор поручил Андрею Коробке проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев 21 марта посетил нерестовое хозяйство в Приморско-Ахтарском районе.

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