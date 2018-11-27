Кондратьев поручил создать подразделение для координации работы по вопросам миграции на Кубани

Структура займется разработкой стратегии миграционной политики. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка.

В мероприятии приняли участие начальник УФСБ России по региону Игорь Колосов, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, представители правоохранительных органов, руководители муниципальных образований.

На совещании сообщили, что за десять месяцев в крае выявили более 20,5 тыс. фактов нарушений миграционного законодательства, из страны выдворили более 3 тыс. иностранных граждан.

«Нелегальная миграция — вопрос нашей ответственности, он напрямую касается и экономики, и в целом безопасности в регионе. Моя позиция остается прежней — мы должны жестко действовать в отношении тех, кто находится на территории края незаконно», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Заместитель министра труда и социального развития края Сергей Гаркуша сообщил, что в этом году на Кубани ежемесячно работало около 71 тыс. иностранных граждан, что составляет 2,5% от численности занятых. Из них 1,5 тыс. — в рамках квоты по разрешениям на работу, 31,5 тыс. — с правом работы без разрешительных документов и около 38 тыс. — по патентам. Создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители ФСБ, МВД, налоговой инспекции, государственной инспекции труда, отраслевых органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, профсоюзов и краевого объединения работодателей. Комиссия рассматривает каждую квоту, по каждому работодателю проводят проверки нарушений миграционного, налогового, трудового законодательства.

«Объем выданных трудовых патентов мигрантам должен быть обоснован реальной потребностью в иностранных работниках. В этом году мы предоставили более 35 тыс. трудовых патентов, но смогут ли работодатели обеспечить им нормальные условия проживания? Прежде чем выдавать разрешения на трудовую деятельность мигрантам, надо понимать, могут ли эти вакансии занять жители края», — сказал Кондратьев.

Глава региона поручил проработать вопрос создания подразделения для координации работы по вопросам миграции в крае. Его задачами станет разработка стратегии миграционной политики, взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой, руководством муниципалитетов.

«В органах исполнительной власти должна быть структура, которая будет готовить предложения по развитию миграционной политики. Эта работа должна быть максимально понятной и прозрачной», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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