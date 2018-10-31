Кондратьев поручил в течение месяца восстановить мост в селе Индюк

Губернатор Краснодарского края 31 октября с объездом побывал в Туапсинском районе, который пострадал во время ЧС 24 октября.

Глава региона посетил село Индюк. Из-за стихии там разрушился мост, дети не могут ходить в школу. Сейчас идет расчистка русла реки и подготовительные работы к восстановлению моста.

«В течение месяца мост через реку должен быть восстановлен», — поставил задачу Вениамин Кондратьев первому вице-губернатору Андрею Алексеенко.

В Туапсе губернатор также осмотрел временный водовод, построенный на месте разрушенного.

«Сейчас наша главная задача — обеспечить бесперебойное водоснабжение города питьевой и технической водой», — подчеркнул глава района.

Как пояснил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, несмотря на то, что водопровод построили по временной обводной схеме, он гарантирует надежность и качество подачи воды. Пробы СанПиНа подтверждают, что она пригодна и для питья, и для бытовых нужд.

«Параллельно готовим техзадание для проекта по возведению основных магистральных сетей», — сказал министр.

Затем глава Кубани осмотрел автомобильный мост через реку Цыпка. Из-за обильных осадков здесь обрушилась переходная плита. В результате прекратилось сообщение с 11-ю населенными пунктами.

Алексеенко сообщил, что в рекордно короткие сроки дорожное полотно восстановили. В настоящее время проезд открыт. Кондратьев подчеркнул, что временное транспортное сообщение как можно быстрее должно перейти в постоянное.

Кроме того, в ходе рабочей поездки по Туапсинскому району губернатор посетил село Кривенковское. Оно одним из первых приняло удар стихии. Здесь проживает около 2 тыс. жителей. Кондратьев зашел в дома к селянам и осмотрел социальные объекты. В поселении активно идет расчистка домов и придомовых территорий. При организации этой работы губернатор поручил особое внимание уделять одиноким пожилым людям, многодетным семьям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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