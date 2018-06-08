Кондратьев поручил вести круглосуточный мониторинг из-за пожароопасности

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил 8 июня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Кубани поручил экстренным службам края находиться в режиме полной готовности. Он отметил, что данные вопросы становятся особенно актуальными на фоне погодных условий, а также в связи с началом курортного сезона и проведением чемпионата мира по футболу.

«В центральных и северо-восточных районах Кубани установилась жаркая ветреная погода. Поэтому экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности, вести круглосуточный мониторинг ситуации», — отметил Кондратьев.

Губернатор призвал проводить инструктажи, проверять то, как соблюдаются правила противопожарной безопасности, особенно в местах массового пребывания людей и на полях.

Вице-губернатор Андрей Коробка акцентировал внимание на том, что при такой погоде строго запрещено сжигание стерни и сухой травы, так как огонь может легко дойти до населенных пунктов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что один из самых действенных способов профилактики — это пешее патрулирование в поселках. В рейдах должны быть задействованы сотрудники полиции, МЧС, казаки. С 1 апреля в ходе патрулирования задержали и привлекли к административной ответственности более 2 тыс. человек. Губернатор призвал глав муниципалитетов уделить вопросу особое внимание.

«Не ограничивайтесь только дачей поручений, лично проверьте, работают ли службы в круглосуточном режиме. Предлагайте свои варианты, как справиться с пожарами», — сказал он.

На совещании обсудили вопрос пожарной безопасности в городах, в которых базируются сборные-участницы чемпионата мира по футболу, — Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. Кондратьев подчеркнул, что на этих территориях введен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов и разведение костров.

«Важно понимать, как этот режим будет исполняться. Прошу организовать масштабную информационную кампанию среди населения. И не формально размещать объявления: «не рекомендуется», а именно запрещать устраивать пикники в лесу и контролировать эту работу», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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