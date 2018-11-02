Кондратьев поручил восстановить школу и детсад в станице Кабардинской

Такую задачу губернатор Кубани поставил в ходе посещения социальных объектов, пострадавших во время ЧС в Апшеронском районе.

Вениамин Кондратьев прошел по улицам, пообщался с людьми, побывал в поврежденных стихией школе № 23 и детском саду. Здесь круглосуточно работают сотрудники МЧС, казаки, волонтеры, студенты техникумов. В восстановлении учебного заведения задействовали более 400 человек и более десяти единиц техники.

Как сообщила директор школы Лариса Храмова, уже идет капремонт первого этажа, залита бетонная стяжка. На просушке помещений используют тепловые пушки. Параллельно закупают оборудование, мебель, учебники.

«Станица возвращается к нормальной жизни. Это заслуга и самих жителей, и соседей из Кущевского, Крымского районов, Горячего Ключа, многочисленных волонтеров. Помощь пришла реальными делами. Нет ничего лучше человеческой взаимовыручки. Уверен, такими темпами мы успеем до холодов — и в домах, и на соцобъектах. Основные работы в школе и детском саду должны быть завершены в ближайшее время. Дети должны как можно скорее приступить к занятиям после каникул», — сказал Вениамин Кондратьев.

В результате наводнения в Апшеронском районе подтопило 1 тыс. 216 жилых домов с населением 2 тыс. 666 человек. Уже расчищено более 1,6 тыс. домов и придомовых территорий, общественных мест.

Ресурсоснабжение муниципалитета работает в штатном режиме, все потребители обеспечены электроэнергией, восстановлены порывы газо- и водопроводов. Для населения с печным отоплением подвезли около 280 куб. м сухих дров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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