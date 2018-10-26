Кондратьев поручил за три дня расчистить придомовые территории в Апшеронском районе

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что необходимо мобилизовать группы из других муниципалитетов, которые будут оказывать помощь в уборке территорий.

Общее количество пострадавших участков в муниципалитете составило более 4,7 тыс., вода зашла в 1 тыс. 219 домов.

«Мы идем в зиму, медлить нельзя. Делайте штурм по расчистке улиц и придомовых участков. Привлекайте людей из других районов, чтобы очистить населенные пункты от ила», — подчеркнул Кондратьев.

Вице-губернатор Василий Швец отметил, что к работе уже приступили около 150 казаков из других районов. Еще 700 человек прибыло из Горячего Ключа и 50 из Белореченска.

Глава края поручил в ближайшие три дня расчистить территории социальных объектов и придомовые участки.

«Работу муниципальных властей оценим по факту. Уже сегодня вечером уборка должна идти на каждой улице, помощь должна быть активной. За три дня нужно все работы закончить и вернуть людей домой», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек.

В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

В Хадыженске электроснабжение полностью восстановят 27 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

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