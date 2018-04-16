Кондратьев посетил антитеррористические учения «Рельеф-2018» в Мостовском районе

За тренировкой кубанских силовиков также наблюдал начальник УФСБ России по региону Игорь Колосов.

Учения проходили с 12 по 16 апреля. В них задействовали силы и средства УФСБ, ГУ МВД, МЧС, Росгвардии, следственного управления СК по Краснодарскому краю, Минобороны России.

По легенде, в Мостовском районе скрывалась диверсионная группа из десяти человек. Преступники планировали совершить теракт в ближайшие сутки. В ходе оперативных действий задержали одного из членов группы, который подтвердил информацию о нахождении террористов в лесном массиве района.

Для обезвреживания преступников выделили специальные отряды полиции, организовали взаимодействие с оперативными штабами Адыгеи и Карачаево-Черкесии. В результате условных террористов нашли и обезвредили, в том числе, с использованием специальных технических средств. Операция прошла успешно.

«Сегодня вы продемонстрировали высочайшее мастерство, доказали, что российская армия недаром считается одной из сильнейших в мире. А мы будем продолжать делать все, чтобы ваша служба проходила достойно», — обратился Кондратьев к присутствующим.

Колосов поблагодарил силовиков за слаженную работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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