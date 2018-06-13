Кондратьев посетил городской пресс-центр чемпионата мира по футболу в Сочи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместители главы региона Николай Долуда и Анна Минькова 13 июня ознакомились с работой центра.

В сопровождении руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Владимира Пригоды и мэра олимпийской столицы Анатолия Пахомова глава Кубани посетил пресс-центр, пообщался с волонтерами.

«Важно, чтобы журналисты по достоинству оценили Краснодарский край и рассказали о нем. Уверен, вы сделаете все, чтобы чемпионат прошел на высочайшем уровне. Вы — первые, кто встречает журналистов и заряжает их энергией Сочи, лучшего спортивного города страны. И не имеет значения, какая сборная победит, победят в итоге атмосфера и настроение, которые будете создавать, в том числе и вы», — обратился к присутствующим Кондратьев.

Долуда добавил, во все 11 пресс-центров по стране аккредитовали более 9 тыс. журналистов, заявки продолжают поступать.

Городской пресс-центр ЧМ в Сочи располагается в здании «Сочи Автодром». Его общая площадь составляет около 800 кв. метров.

Пресс-центр охватывает тех журналистов, которые не получили официальной аккредитации ФИФА, уточнил Пригода. Здесь могут одновременно работать до 120-ти представителей СМИ ежедневно с 10:00 до 22:00.

Для журналистов организованы кофе-брейки, представлена зона гостеприимства Краснодарского края. Запланировано проведение около 88 пресс-конференций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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