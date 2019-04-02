Кондратьев посетил компанию по производству соков в Белореченском районе

Губернатор Вениамин Кондратьев посетил «Южную соковую компанию» — одно из крупнейших предприятий по производству соков на юге России.

На заводе выпускают около 300 видов соков и нектаров, часть из них уже получили знак качества «Сделано на Кубани». Мощность предприятия составляет около 190 млн л продукции в год. Для изготовления соков используют яблоки, собранные в крае, в том числе в фермерских хозяйствах.

«Кубанская продукция выигрывает уже не только по качеству, содержанию, но и по внешнему виду. Уровень наших предприятий позволяет вырастить, сохранить, переработать, упаковать готовый товар. Это полный цикл производства отечественной продукции, а также гарантия сбыта для фермеров», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам директора компании Марины Колесниковой, в результате реализации инвестсоглашения, которое подписали на форуме в Сочи в 2018 году, мощность завода увеличится до 290 млн л. Объем инвестиций до 2022 года составит 744 млн рублей. В целом в крае реализуется 37 инвестпроектов в области переработки сельхозпродукции стоимостью более 34 млрд рублей.

Точкой роста Белореченского района может стать продажа декоративных растений. Губернатор посетил семейное предприятие по выращиванию тюльпанов и ирисов. Кроме теплиц общей площадью 2,3 тыс. кв. м, здесь построили два ангара для хранения продукции.

Кондратьев подчеркнул, что на Кубани растет процент семейных современных предприятий и власть готова поддерживать такие хозяйства.

Глава региона посетил в Белореченске мебельную фабрику. Компания специализируется на производстве шкафов-купе. Благодаря инвестсоглашению 2015 года построили новый цех по сборке мебели. В этом году планируется строительство второй очереди склада готовой продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.