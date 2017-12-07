Кондратьев посетил коворкинг для предпринимателей «Место действия»

Объект действует на базе регионального Центра поддержки предпринимательства в Краснодаре.

Губернатор Вениамин Кондратьев, его заместитель Василий Швец и руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Юрий Волков оценили работу коворкинга, пообщались с бизнесменами, использующими площадку для работы.

Представитель компании по изготовлению автомобильных прицепов в Краснодаре Владимир Соколов рассказал, что создание центра позволило ему, прежде всего, сэкономить на аренде офисного помещения.

«Вести переговоры с клиентами и поставщиками непосредственно на производстве не совсем удобно. Мы на рынке около полугода и снять отдельное помещение пока не можем. Коворкинг эту проблему решил», — сказал бизнесмен.

Директор предприятия по производству мобильных автономных ветро-солнечных электростанций «Инжиниринг трансфер технологий» Юрий Соболев использует новый центр в качестве площадки для поиска потенциальных инвесторов и партнеров. По его словам, альтернативная энергетика — это относительно новое для экономики Кубани направление. Продвигать его помогают, в том числе, такие центры.

На базе коворкинга бизнесмены могут получить бухгалтерское, юридическое и маркетинговое сопровождение, а также возможность участвовать в масштабных проектах регионального уровня.

Кондратьев отметил, что этот центр отвечает требованиям нынешнего времени, способствует развитию малого и среднего бизнеса.

«Успешным регион делают его жители. Со своими продуктами вы сможете ворваться на рынок и занять свою нишу. Желаю вам быть максимально результативными», — сказал губернатор предпринимателям.

Воспользоваться услугами центра могут все начинающие бизнесмены региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в сентябре начал работать государственный коворкинг «Место действия». В здании разместили 26 стационарных рабочих мест, а также более 30 свободных, оснащенных всем необходимым для работы оборудованием.

Особенность нового объекта — поддержка проектов за счет ресурсов центра. Площадка позволяет стартапам снизить издержки, связанные с ведением бизнеса, на самом сложном этапе. Еще одной особенностью «Места действия» стала система менторства и сопровождения проектов.

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