Кондратьев посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 февраля посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

Там прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах России — твой выбор». Для посетителей работали мобильные комплексы отбора на военную службу по контракту.

Кондратьев осмотрел авиационную, пообщался с участниками акции, поздравил их с Днем защитника Отечества.

«Вооруженные силы вновь становятся легендарными, демонстрируют мощь и дух великой России. И стремление тех, кто изнутри пытается подорвать стабильность, развязать информационные войны, насадить чуждую нашей стране идеологию и культуру, в целом сломить Россию — обречено на провал», — сказал глава Кубани.

Командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС России, заслуженный военный летчик страны, генерал-лейтенант Андрей Юдин отметил, что в этот день летчики не только отмечают общероссийский праздник, но и участвуют в акции «Военная служба по контракту».

«Не случайно мы проводим ее в столице Кубани. Краснодар — это кузница кадров. Здесь готовят специалистов, которые будут выполнять сложнейшие задачи. Воздушные космические войска — мощнейший вид вооруженных сил. Они имеют лучшие в мире истребители, бомбардировщики, противовоздушную технику. Нам нужны высококлассные летчики, которые смогут защитить страну», — рассказал он.

Мероприятие завершилось авиашоу с показательными выступлениями группы высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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