Кондратьев посетил мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления

На Кубани подвели итоги краевого смотра-конкурса на звание лучшего сельского поселения за 2017 год.

Праздничное мероприятие прошло 27 апреля в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Участие в нем приняли губернатор Вениамин Кондратьев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, депутат Госдумы РФ Владимир Евланов, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, главы муниципалитетов, городских и сельских поселений, председатели Советов поселений.

Кондратьев отметил, что люди, которые трудятся в системе местного самоуправления, — это патриоты, неравнодушные к судьбе своих городов и поселков.

«Вы на местах лучше знаете, куда нужны деньги. Вы строите школы, детские сады, спортивные площадки, проводите газ и ремонтируете дороги. Мы с уверенностью можем сказать, что принцип самоуправления на Кубани работает», — подчеркнул губернатор.

По его словам, во многом от представителей местного самоуправления зависит то, каким будет Краснодарский край через пять, десять лет, насколько комфортно в нем жить сегодня.

«В прошлом году было благоустроено 182 двора и 43 парка, в этом реконструируем еще 180 общественных территорий — на эти цели мы потратим 1,5 млрд рублей. Особое внимание уделим малым городам и поселкам. Жители края приняли самое активное участие в выборе проектов благоустройства — и это тоже результат вашей работы», — сказал глава региона.

Николай Гриценко отметил, что в этом году отмечается 15 лет со дня принятия закона о местном самоуправлении.

«За это исторически короткое время мы сделали на Кубани многое, что позволяет нам сегодня отмечать работу лучших. Я поздравляю победителей с заслуженной наградой», — сказал первый зампред ЗСК.

Губернатор наградил глав сельских поселений и руководителей представительных органов поселений, занявших призовые места. Почетные грамоты получили 35 человек. Лучшим поселениям перечислят денежные поощрения в размере от 1 до 5 млн рублей в зависимости от призового места на решение социально значимых вопросов местного значения. За активное участие в подготовке и проведении выборов президента РФ отметили 17 человек. После церемонии награждения на сцене краевой филармонии состоялась концертная программа с участием творческих коллективов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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