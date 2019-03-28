Кондратьев посетил Музыкальный микрорайон в Краснодаре

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел территорию микрорайона, которая нуждается в комплексном развитии. Главу региона сопровождали его первый заместитель Андрей Алексеенко и мэр Краснодара Евгений Первышов.

Кондратьев обратил внимание на то, что в микрорайоне отсутствуют транспортная логистика, проезды, коммуникации и ливневки. Глава Кубани обсудил проблемы Музыкального микрорайона с его жителями. Люди пожаловались на узкие улицы, нехватку дворов и мест для отдыха.

Губернатор отметил, что микрорайон «уже закостенел, так уж сложилась здесь застройка». Он отметил, что нужно сделать все, что можно для комфортной жизни.

«Пока люди здесь не живут, а выживают. Нужно засучить рукава и делать этот район Краснодара удобным и современным», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он поручил продумать, как за счет незастроенных территорий создать здесь общественные зоны и скверы. Губернатор отметил, что центральные улицы застроены хаотично. Например, на Есенина стоят павильоны, которые мешают проезду.

Кондратьев отметил, что относительно улиц и дорог у власти должна быть жесткая позиция, они не должны находиться в частной собственности.

«Нужно изымать участки и демонтировать объекты. Это позволит расширить улицы, сделать доступную транспортную и социальную инфраструктуру для района», — акцентировал губернатор.

Мэр города отметил, что эта проблема будет решаться в судебном порядке. По словам Евгения Первышова, планы разработаны, сейчас выполняют проектную документацию для изъятия земли в муниципальную собственность. После этого можно будет сделать ливневки и коммуникации, чтобы выводить воду в коллектор.

Евгений Первышов сообщил, что в течение двух недель соединят коллекторы на улице Российской и Московской. Это позволит обеспечить северо-восточную часть города отводом ливневых стоков.

Также обсудили вопрос продления трамвайных путей в Музыкальный микрорайон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.