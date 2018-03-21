Кондратьев посетил нерестовое хозяйство в Приморско-Ахтарском районе

Губернатор Кубани 21 марта осмотрел предприятие в станице Бриньковской.

Участие в объезде приняли полномочный представитель президента в ЮФО Алексей Ермаков, замглавы региона Андрей Коробка и глава района Максим Бондаренко.

По словам врио начальника хозяйства Юрия Марченко, в рамках выполнения госзаказа в 2018 году планируется выпустить 500 т тарани и 12 т судака. На сегодняшний день 62 % тарани и 69% судака уже выпустили в водоемы края.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что проблема сохранения водных биоресурсов в Краснодарском крае и развитие рыбохозяйственного комплекса стоит остро. Запасы ценных промысловых видов рыб в Черном и Азовском морях ощутимо снизились.

«У вас и госзадание есть, и воспроизводство, а значит должна быть и рыба. Почему рыбы нет в Бейсугском лимане, да и в Азовском море? Мы должны найти прорехи в этой логической цепи, за два года ситуация не изменилась. Сегодня мы вынуждены констатировать, что рыбы в водоемах в достаточном объеме нет. Здесь в любом случае присутствует человеческий фактор. Мы не имеем права этот вопрос пускать на самотек. В противном случае, такая работа не нужна никому — ни краю, ни России», — обратился к руководству хозяйства Кондратьев.

Андрей Коробка отметил, что некоторые данные по выпуску молоди не совпадают на бумаге и в действительности. Он подчеркнул, что в ситуации необходимо разобраться.

Филиал ФГБУ «Главрыбвод» занимается воспроизводством тарани и судака в естественных условиях, а также искусственным разведением толстолобика и белого амура, в том числе для компенсации ущерба водным ресурсам. Для этого есть инкубационный цех. В этом году рыболовые хозяйства края планируют выпустить 2 млн штук молоди толстолобика и белого амура, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник