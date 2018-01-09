Кондратьев посетил рождественский концерт Кубанского казачьего хора

Перед концертом глава региона пообщался с руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко и поздравил его с прошедшими праздниками.

Традицию давать цикл рождественских выступлений хор поддерживает более 40 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Сегодня вы собираете, сохраняете и приумножаете культуру Кубани. Вы всегда в движении и делаете все для того, чтобы наш край был певучим. За это вас искреннее любит народ», — отметил Вениамин Кондратьев.

После глава региона с супругой посетили концерт. Коллектив совместно с воспитанниками школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени Виктора Захарченко исполнили святочные народные песни — щедровки и колядки, а также духовные произведения. Зрители увидели шуточные обряды и танцевальные композиции.

Вениамин Кондратьев осмотрел интерактивные площадки в фойе центрального концертного зала. Здесь каждый мог принять участие в фотосессии и дегустации сладостей, приобрести подарки в сувенирной лавке и выиграть приз в рождественской викторине.

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