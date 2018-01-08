Кондратьев посетил рождественское богослужение в Свято-Екатерининском соборе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 7 января поздравил митрополита Исидора и жителей Кубани с Рождеством Христовым.

Как отметил Вениамин Кондратьев, Рождество считается временем надежды, добра и взаимопомощи. Он пожелал кубанцам провести предстоящий день с родными людьми.

«Этот праздник близок каждому человеку, он объединяет, наполняет наши сердца светом и верой в лучшее», — сказал губернатор.

Торжественные богослужения прошли в 480 православных храмах Кубани. В службах приняли участие сотни тысяч жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в ночь на 7 января в Краснодаре богослужения прошли церквях, соборах и часовнях 49 православных приходов.

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