Кондратьев посетил в Краснодаре соревнования Росгвардии по дзюдо

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и главнокомандующий Росгвардии РФ Виктор Золотов посетили матчевую встречу по дзюдо между сборными командами войск гвардии и Краснодарского края.

Золотов подчеркнул, что за долгие годы внутренние войска вырастили много спортсменов, которые стали гордостью страны.

«Краснодарский край и сам воспитал много замечательных спортсменов. Это территория спортивных традиций, Олимпиада в Сочи — яркий тому пример», — сказал он.

Кондратьев отметил, что на соревнования в Краснодар приехали сильнейшие спортсмены.

«Для Краснодарского края почетно принимать чемпионат войск Росгвардии по дзюдо. Это не просто зрелищный, техничный вид спорта. В его основе лежит особая философия, которая учит мужеству, стойкости, упорству, воспитывает характер и силу духа», — подчеркнул губернатор.

По результатам соревнований победу со счетом 4:1 одержала команда национальной гвардии.

«Войска Росгвардии всегда на передовой, и не только в спорте, но и в борьбе с преступностью и беспорядками. Ваша служба — это ответственность за мир и спокойную жизнь жителей края и всей страны», — сказал глава региона.

Соревнования проходят в краснодарском дворце спорта «Олимп». За награды турнира борются более 80 бойцов Росгвардии, в том числе заслуженные мастера спорта и мастера международного класса по дзюдо, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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