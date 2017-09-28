Кондратьев посетил выставку «Дни краснодарского края» в Москве

В Москве на площади Революции 28 сентября открылась ярмарка «Дни Краснодарского края».

Все жители и гости столицы могут попробовать и купить натуральные продукты, произведенные на Кубани. Перед официальным открытием павильоны обошел глава региона Вениамин Кондратьев и пообщался с фермерами. В Москву аграрии привезли выпечку, сыры, макаронные изделия, овощи, фрукты и многое другое.

«Москвичам мы привезли продукты питания, которые выращены под нашим южным солнцем, в экологически чистом регионе страны. Мы привезли наши традиции, нашу культуру, колорит, дух. И сегодня москвичи могут прикоснуться к настоящей Кубани. Каждый пусть попробует все и выберет то, за чем он вернется. А мы всегда гостям рады, поэтому милости просим в гости на нашу Кубань, в наш Краснодарский край», — обратился к жителям и гостям Москвы Вениамин Кондратьев.

Весь день гостей развлекают творческие народные коллективы края.

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