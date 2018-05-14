Кондратьев посетит церемонию открытия Крымского моста

В открытии автодорожной части моста 15 мая примет участие президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

В торжественном мероприятии будут участвовать рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов. Среди них будут ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется 16 мая в 5:30. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по самому протяженному в России и Европе мосту проедут жители Краснодарского края и Крыма.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Пропускная способность моста — 40 тыс. автомобилей в сутки.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения.

Чтобы проехать к мосту со стороны Кубани, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее — 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе «Симферополь — Керчь» и далее 8,6 км до Крымского моста, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керчи 13 мая открыли движение по развязке к Крымскому мосту.

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