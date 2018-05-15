Кондратьев: поток автотуристов на Кубань благодаря Крымскому мосту вырастет на треть

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в ходе церемонии открытия моста.

По словам главы региона, число автотуристов на Кубани увеличится с 6,2 млн до 8 млн человек благодаря транзитному потоку к Крымскому мосту.

«Открытие Крымского моста превратит юг России в единый большой курорт. Суммарно мы принимаем более 21 млн человек в год, и эта цифра будет только расти. Туристы, которые будут отдыхать на полуострове, посетят и наш регион, проедут по нашим дорогам. По предварительным подсчетам, турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет с 6,2 млн до 8 млн человек в год», — сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в крае работают над улучшением придорожного сервиса, реконструируют и строят подъездные пути. Также для того, чтобы сделать проезд к Крымскому мосту удобным для многочисленных туристов, в 2019 году начнется строительство Дальнего северо-западного обхода Краснодара.

«Новая транспортная магистраль с одной стороны обеспечит подъездные пути к мосту, с другой — разгрузит город от изнуряющих пробок», — сказал губернатор.

Глава региона отметил большую работу по обновлению железнодорожной инфраструктуры. В первую очередь — строительство обхода Краснодара (ветки от Кореновска до Тимашевска). Протяженность новых путей составит 69 км. Кондратьев добавил, что сейчас идет реконструкция и строительство вторых путей на участках, где раньше был только один путь.

«В итоге к 2019 году мы увеличим пропускную способность железнодорожных линий, что позволит в разы повысить количество поездов, идущих к Крымскому мосту и к портам Азово-черноморского бассейна», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первым по Крымскому мосту проехал президент России Владимир Путин. Глава Кубани поблагодарил строителей Крымского моста.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая.

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