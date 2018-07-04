Кондратьев: поток туристов на курорты Кубани в этом году вырос на 9%

Турпоток на курорты Краснодарского края с начала года составил 5,2 млн человек. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам.

«С начала 2018 года турпоток на курорты Краснодарского края на сегодняшний день составляет почти 5,2 млн человек. Конечно, основная нагрузка в этом году приходится на Сочи из-за чемпионата мира по футболу — его к 1 июля уже посетили 2,1 млн туристов. Сезон только начинается, и, я уверен, эти цифры покажут уверенный рост к окончанию лета», — сказал губернатор.

Он отметил, что за 18 лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось почти в 3,5 раза.

«Кубанские курорты привлекают туристов со всего мира. Мы стараемся создать все условия для развития популярных у людей направлений туризма», — добавил глава региона.

По его словам, в связи с увеличением турпотока сегодня в крае создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию на курортах. Безопасность отдыхающих на объектах курортной инфраструктуры обеспечивают «мобильные группы».

«Конечно, особое внимание эти патрули уделят размещению на пляжах объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличию медицинских специалистов и спасателей-матросов, оказанию первой медпомощи. По результатам проверок будут приняты меры», — цитирует Вениамина Кондратьева РИА «Новости».

Губернатор также акцентировал, что на сегодняшний день 82 пляжные территории края прошли процедуру классификации. Кроме того, в регионе более 6 тыс. средств размещения готовы принять гостей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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