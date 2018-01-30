Кондратьев потребовал от прокуратуры быстро реагировать на претензии к управляющим компаниям

В ходе заседания коллегии прокуратуры 30 января губернатор обозначил необходимость усиления контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По словам Вениамина Кондратьева, особое внимание как представителям исполнительной власти, так и прокурорам следует уделять вопросам соблюдения прав социально незащищенной категории граждан — пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.

«Они нуждаются в постоянной нашей заботе. Особенно это касается сферы ЖКХ. У жителей края много претензий к управляющим компаниям, в деятельности которых сегодня зачастую присутствуют непрозрачность, а где-то и напрямую явные хищения. Нужно быстрое прокурорское реагирование», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник