Кондратьев потребовал пресекать необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ

Одним из вопросов на общекраевой селекторной планерке, которую провел губернатор, стал рост тарифов ЖКХ. С 1 июля в регионе они увеличились на 4%.

«Коммунальные платежи должны быть прозрачны и понятны. Не только экономически обоснованы, но и социально справедливы для всех, кто эти платежи осуществляет — и для физических, и для юридических лиц. Сергей Николаевич, можно было не 4%, а 2% хотя бы ограничить рост тарифов?», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Нет, не получилось бы. На самом деле 4% — та предельная цифра, которую утвердило Правительство РФ. Иначе у ресурсников возникла бы больше задолженность перед газовиками, электриками. Она и так серьезная сейчас. Поэтому мы обязаны были включить эти расходы в тарифы ресурсников», — ответил руководитель региональной энергетической комиссии Сергей Милованов.

Особенно внимательно глава региона распорядился следить за теми муниципалитетами, которые самостоятельно устанавливают тарифы на воду, канализацию и утилизацию мусора. Речь о Краснодаре, Геленджике и Анапе.

Также во время совещания говорили о завершении строительства социальных объектов: школ, больниц, детских садов и спортивных комплексов.

«По краю достаточно объектов, которые начаты, имеют уровень готовности 70-80%. Если падают темпы строительства того или иного социального объекта в районе, то падает доверие к власти. Поэтому я хочу услышать, когда мы достроим все те социальные объекты, в том числе школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные объекты, которые уже начаты и находятся в различной степени готовности», — добавил Вениамин Кондратьев.

Так, уже к концу года должны быть достроены спорткомплексы в Тбилисском и Крымском районах. А в 2018 году обещают закончить работы по акушерско-гинекологическому корпусу в Кореновске, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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