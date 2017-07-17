Кондратьев потребовал разобраться с монополией на рейсах маршруток в Краснодаре

Автобусы, закупленные для Кубка конфедераций по футболу в Сочи, выйдут на маршруты в Краснодаре. Об этом говорили 17 июля на приеме граждан у губернатора.

На рейсы 13 машин большой вместимости поставят и в Музыкальном микрорайоне. С просьбой увеличить количество общественного транспорта к Вениамину Кондратьеву обратился местный житель Евгений Ляшенко.

«Не хватает вместительных автобусов. Ситуация осложняется вечером, зимой после 18:00 все стабильно вызывают такси. В основном тот, кто с маленькими детьми», — пояснил житель Краснодара Евгений Ляшенко.

В городской администрации тут же приступили к решению проблемы. Глава региона потребовал от мэра разобраться и с монополией на рейсах так называемых маршруток.

«Если бы проблема была только с автобусами. С маршрутными такси тоже есть проблемы. Коллеги, не надо лоббировать определенных перевозчиков и давать преференцию, как только они встали на маршрут. Жалуются на то, что сегодня каждый хочет получить маршрут, каждый хочет заниматься перевозкой. Вопрос только в том, что не каждому это можно доверить. Не нужно лоббировать того, кто почему-то стоит на этом маршруте и никого на него больше не пускает, а страдают люди. Проблем с маршрутками не должно быть», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На прием к губернатору приехали не только жители Краснодара. Кристина Чернышенко из Крымского района попросила отремонтировать дорогу в станице Троицкой. По словам девушки, в порядок участок приводили в 2012 году. Но машины уже успели разбить асфальт, что мешает безопасному проезду автомобилей.

«У нас, как правило, сделали ремонт, завершилась стройка, и больше подрядчик никакой ответственности не несет. В том числе и за качество. Если претензии, о которых говорит Кристина Николаевна, на самом деле вызваны некачественными работами подрядчика, то больше выделять бюджетные деньги, чтобы опять ремонтировать эту дорогу, мы не будем. Пусть он за счет собственных средств ее и ремонтирует. Иначе мы денег никогда не напасемся в бюджете, в дорожном фонде на бесконечный ремонт. На строительстве и ремонте кубанских дорог никто зарабатывать не будет. А если будут браться, то будут делать качественно», — сказал глава региона.

Министр транспорта Краснодарского края пообещал проверить подрядчика, который занимался дорогой в станице Троицкой. Ее капитальный ремонт начнется в следующем году.

Тогда же выделят деньги и на реставрацию бассейна в спорткомплексе станицы Новоджерелиевской. Об этом губернатора попросила семья Бабич из Брюховецкого района, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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