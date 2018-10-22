Кондратьев потребовал усилить контроль за безопасностью детского отдыха

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с новым главой Роспотребнадзора края Марией Потемкиной задачи, которые стоят перед ведомством.

Мария Потемкина возглавила управление чуть меньше месяца назад. Сейчас один из важнейших вопросов — контроль за качеством санаторно-курортных услуг. Только детей в Краснодарском крае в этом году отдохнуло около 730 тыс. За время летней оздоровительной кампании удалось избежать серьезных инцидентов. Вениамин Кондратьев также обратил внимание руководителя Роспотребнадзора на то, что необходимо усилить борьбу с некачественной продукцией.

«Много сегодня задач стоит перед Роспотребнадзором и в нашем крае. Мы — регион, который по численности занимает третье место в стране. Конечно, рынок сбыта не только для качественной продукции, нашей продукции, но и для тех, кто хочет привезти сюда некачественную продукцию. Мы так все стараемся работать на репутацию и в целом Краснодарского края, и, конечно, черноморского побережья. Мы же не только житница, мы же и здравница. Здесь огромная просьба быть максимально принципиальной, в том числе, и с производителями. В целом защищать сегодня потребителя в рамках своей компетенции от некачественного, недобросовестного товара. Вы человек профессиональный, еще раз подчеркиваю, опытный, принципиальный. Я думаю, что сегодня краевой Роспотребнадзор приобрел такого руководителя, который сможет на самом деле в определенной части навести порядок и с контрафактом, и с фальсификатом», — сказал губернатор.

«Будем в дальнейшем бороться за качество рынка, бороться с фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной продукцией. Как пищевая, так и непищевая продукция. Будем обеспечивать уровень оздоровления не только для гостей, но и для детей, которые приезжают из многочисленных субъектов. С каждым годом у нас увеличивается количество детей, отдыхающих в крае», — сказала Мария Потемкина.

Кроме того, при участии Роспотребнадзора подготовлены изменения в краевой закон о детском отдыхе. Согласно им время нахождения детей в здравницах по путевкам, предоставленным за счет регионального бюджета, увеличится с 18 до 21 дня.

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