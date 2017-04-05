Кондратьев потребовал усилить меры безопасности в общественных местах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 апреля провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На совещании в Краснодаре присутствовали правоохранители, представители казачества и главы районов.

Кондратьев потребовал тщательно проверять подозрительные коробки и сумки. В местах массового пребывания людей должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Особое внимание уделят рамкам безопасности на вокзалах и в торговых центрах.

«Металлодетекторы уже воспринимаются как элемент декора, а не как способ противодействия тому, чтобы что-то пронесли на вокзал, в торговый центр. Кто-то идет через него, кто-то идет рядом. Если даже заморгал детектор, тот, кто рядом с этой рамкой стоит, — он и головы не повернет. Давайте задумаемся, это же наша безопасность, безопасность наших детей. Если вот такая горе-охрана стоит сегодня на входах в торговые центры, вокзалы. Ну вокзалы и аэропорты хоть порядок навели. А торговые центры, я еще раз подчеркиваю — это ЧОПы. Что они там есть, что их там нет. Наше безразличие позволяет этим ЧОПам так охранять», — заявил губернатор.

Глава региона также отметил, что иногда сотрудники частных охранных предприятий не знают, как себя вести во время ЧП. Это недопустимо. По словам Кондратьева, в подобных случаях ЧОПы нужно лишать лицензии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении 24,6 млн рублей между муниципалитетами региона на профилактику терроризма.

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