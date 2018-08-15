Кондратьев потребовал ужесточить контроль на рынке экстремальных услуг из-за ДТП в Геленджике

Об этом глава региона заявил 15 августа в Сочи во время заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Летом 2018 года в Краснодарском крае приняли закон, регулирующий организацию авто- и мототуризма на маршрутах повышенной опасности.

По словам губернатора, в документе прописаны требования к автомобилям, водителям, а также к маршрутам, по которым возят туристов.

«В этой сфере должен быть наведен порядок. Теперь в нашем регионе есть четкие, жесткие и прозрачные правила, регулирующие рынок экстремальных услуг. И наша совместная задача — жестко контролировать их исполнение, чтобы не допустить подобных трагедий. Закон должен работать в полную силу», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани поручил главам курортных территорий лично следить за исполнением закона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 августа во время поездки к «Грозовым воротам» в районе горы Шахат произошло ДТП. По данным следствия, при оказании экскурсионно-туристических услуг водитель ГАЗа, в салоне которого находилось шесть пассажиров, допустил опрокидывание автомобиля в овраг. В результате водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают помощь.

Следователи СК начали проверку на месте аварии. Пострадавших во время джипинга в Геленджике туристов эвакуировали на вертолете. Водитель упавшего в овраг под автомобиля впал в кому. СК возбудил уголовное дело.

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