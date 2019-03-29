Кондратьев поздравил Бекетова с юбилеем

Члену Совфеда РФ от Краснодарского края Владимиру Бекетову 29 марта исполнилось 70 лет.

«Многие годы ваша государственная мудрость и профессиональная интуиция, идеи и огромный внутренний потенциал служат развитию и процветанию Краснодарского края», — говорится в поздравительной телеграмме губернатора Вениамина Кондратьев.

По его словам, Владимир Бекетов вносит огромный вклад в укрепление экономики региона, социальной сферы, а главное — в повышение качества жизни людей.

«Вас по праву можно назвать истинным патриотом, человеком слова и дела, для которого благополучие родной Кубани превыше личных интересов», — отметил губернатор.

Глава региона пожелал члену Совфеда РФ крепкого здоровья, душевной стойкости, оптимизма, мира и благополучия семье.

«Уверен, ваш богатый управленческий опыт поможет и впредь успешно решать важные государственные задачи, эффективно представлять интересы нашего региона в Совете Федерации», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.