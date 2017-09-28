Кондратьев поздравил депутатов ЗСК шестого созыва с началом работы

В Краснодаре 28 сентября проходит первое пленарное заседание нового состава кубанского парламента. В нем принимает участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что предыдущему депутатскому корпусу удалось сохранить социальную стабильность в регионе. Это является основной задачей для избранных парламентариев шестого созыва.

«Нужно понимать, что на вас — огромная ответственность за судьбу края. У каждого из присутствующих здесь огромный потенциал. По всем отраслям и сегментам экономики вам предстоит принимать решения, которые должны быть выгодными, которые должны привести к результату», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что депутатам предстоит продолжать улучшать инвестиционное законодательство, принимать участие в развитии промышленности, строительной отрасли и сельского хозяйства региона.

Вениамин Кондратьев поздравил присутствующих с началом работы. В состав Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва вошли 70 человек, в том числе представители пяти политических партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поддержал кандидатуру своего заместителя Юрия Бурлачко на пост председателя Законодательного собрания региона. Депутаты единогласно избрали Бурлачко новым спикером кубанского парламента.

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