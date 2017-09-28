Кондратьев поздравил депутатов ЗСК шестого созыва с началом работы

0
6

В Краснодаре 28 сентября проходит первое пленарное заседание нового состава кубанского парламента. В нем принимает участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что предыдущему депутатскому корпусу удалось сохранить социальную стабильность в регионе. Это является основной задачей для избранных парламентариев шестого созыва.

«Нужно понимать, что на вас — огромная ответственность за судьбу края. У каждого из присутствующих здесь огромный потенциал. По всем отраслям и сегментам экономики вам предстоит принимать решения, которые должны быть выгодными, которые должны привести к результату», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что депутатам предстоит продолжать улучшать инвестиционное законодательство, принимать участие в развитии промышленности, строительной отрасли и сельского хозяйства региона.

Вениамин Кондратьев поздравил присутствующих с началом работы. В состав Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва вошли 70 человек, в том числе представители пяти политических партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поддержал кандидатуру своего заместителя Юрия Бурлачко на пост председателя Законодательного собрания региона. Депутаты единогласно избрали Бурлачко новым спикером кубанского парламента.

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА