Кондратьев поздравил экономистов Кубани с профессиональным праздником

В России 11 ноября отмечают день экономиста.

С профессиональным праздником работников отрасли поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Ваша работа крайне важна и ответственна. Ведь от того, насколько успешны и финансово стабильны будут предприятия нашего региона, зависит общее состояние экономики края, благополучие каждого жителя», — говорится в поздравлении.

Губернатор отметил, что Кубань сегодня входит в число динамично развивающихся регионов России, ее ведущие отрасли показывают уверенный рост.

«Сильная экономика позволяет нам направлять значительные средства на строительство и ремонт детских садов, школ, больниц, на реконструкцию дорог, благоустройство городов и станиц, на модернизацию коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что деятельность экономистов и впредь будет способствовать укреплению конкурентоспособности Краснодарского края, повышению инвестиционной привлекательности, улучшению качества жизни кубанцев. Он пожелал специалистам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник