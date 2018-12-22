Кондратьев поздравил энергетиков Кубани с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 декабря отметил, что работники энергетического комплекса вносят большой вклад в развитие Кубани и России в целом.

«Энергетика — одна из ключевых отраслей Краснодарского края. Ваша профессия считается одной из самых значимых и престижных. В то же время она требует большой ответственности, строгой производственной дисциплины, самоотверженной работы в выходные и праздничные дни», — подчеркнул глава региона в своем поздравлении.

По его словам, профессионализм, опыт и знание современных технологий помогают энергетикам успешно решать самые сложные задачи по надежному обеспечению края электроэнергией и теплом.

Вениамин Кондратьев выразил работникам отрасли признательность за добросовестный труд, пожелав им здоровья, благополучия и успехов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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