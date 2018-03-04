Кондратьев поздравил Героя Труда Кубани Анатолия Шкребца с юбилеем

Также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил его с выходом книги «Верность долгу и чести».

Торжественное мероприятие, посвященное презентации издания к юбилею Заслуженного юриста РФ, Заслуженного работника прокуратуры РФ, Героя Труда Кубани, Почетного работника прокуратуры РФ Анатолия Шкребца, прошло 3 марта.

В нем приняли участие глава региона, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, член Совета Федерации Федерального Собрания России Владимир Бекетов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, председатель Совета ветеранов органов прокуратуры края Евгений Басацкий.

Сергей Табельский отметил, что книга наполнена воспоминаниями о трудолюбии Анатолия Шкребца, фактами о его профессионализме, решимости и справедливости.

«Анатолий Никитович 40 лет посвятил служению закона. Нет на Кубани человека, который не знал бы его как профессионала, человека с большой буквы. В этой книге собраны самые добрые и теплые слова в его честь», — отметил прокурор края.

По словам Вениамина Кондратьева, имя Анатолия Шкребца навсегда вписано в историю краевой прокуратуры. Губернатор отметил, что сегодняшние успехи прокуратуры, экономические достижения региона имеются во многом благодаря таким людям, как Анатолий Шкребец.

«Ваша биография — яркий пример доблестного служения закону и праву. Вы человек-эпоха, и книга эта о человеке-эпохе, о непростом периоде, когда вы были прокурором края», — сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выразил надежду, что книга будет интересна студентам-юристам и станет настоящим учебным пособием по основам и принципам порядочности, честности и профессионализма.

Владимир Бекетов отметил, что юбиляр стал прокурором в трудный момент, когда создавалось новое государство. Ему удалось сплотить силовые структуры, к нему с уважением относились исполнительные органы власти.

Председатель общественного редакционного совета по изданию книги Анатолий Бондар в своем выступлении подчеркнул, что идея рождения тома, в котором собраны все факты жизни юбиляра, принадлежит заместителю прокурора России Леониду Коржинеку.

Анатолий Шкребец поблагодарил авторский коллектив издания за книгу и всех присутствующих на праздновании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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