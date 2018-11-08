Кондратьев поздравил игроков КВН с праздником

Международный день КВН отмечают 8 ноября.

«Эта игра пользуется особой популярностью на Кубани, дает здоровую и увлекательную альтернативу улице и интернету. А главное — привычку с легкостью и юмором относиться ко всему. Этот навык очень помогает в жизни», — написал Вениамин Кондратьев в Twitter.

Губернатор отметил, что клуб объединяет молодежь — сейчас в Краснодарском крае около 700 команд с охватом более 5 тыс. человек. Кондратьев напомнил, что этом году три кубанские команды получили путевки в Высшую лигу КВН.

«Такой шанс есть у всех. Главное — не сдаваться и любить то, чем вы занимаетесь», — заключил глава региона.

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