Кондратьев поздравил жителей края с Днем космонавтики

Глава региона рассказал о спецсанатории в поселке Архипо-Осиповка, в котором проходят реабилитацию российские космонавты.

«Первый полет человека в космос — событие, которое 58 лет назад сделало наш мир другим. Кубань гордится своими космонавтами, уникальными достижениями и фактами, которые связывают наш регион с космической отраслью страны», — сообщается на официальной странице Insragram Вениамина Кондратьева.

Послеполетную реабилитацию отечественные космонавты проходят в спецсанатории Архипо-Осиповки. Там же есть аллея, высаженная самими космонавтами.

Вениамин Кондратьев добавил, что даже местные яблоки когда-то признали идеальными для полета на околоземную орбиту в качестве угощения космонавтам. Также в поселке Архипо-Осиповка с 2016 года работает музей космонавтики.