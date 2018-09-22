Кондратьев поздравил краснодарцев с Днем города

Губернатор Краснодарского края 22 сентября выступил перед горожанами на Театральной площади.

«Сегодня Краснодар — сердце богатой, процветающей, сильной Кубани. Это место притяжения для многих наших соотечественников. Именно Краснодар выбирают для жизни, для образования, для работы», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что столица края стремительно меняет свой облик — строятся дороги, школы, детские сады, благоустраиваются дворы, парки и скверы.

«Конечно, нам еще многое предстоит сделать. Потому что это город смелых, амбициозных, талантливых и трудолюбивых людей. Именно вы задаете тон, каким ему быть. Именно мы, сегодняшние краснодарцы, создаем его архитектурный облик, делаем его комфортным, благополучным для жизни городом, в котором будут рождаться и жить наши дети», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что даже при нынешнем ритме жизни город сохраняет свою уникальность, самобытность, свой особый неповторимый дух.

«Мы помним, чтим и уважаем историю, традиции и веру казачьего народа, который пришел на эту землю 225 лет назад, создал город и передал его нам. А наша задача его сохранить и передать нашим потомкам», — сказал Вениамин Кондратьев.

С праздником со сцены на Театральной площади гостей и жителей города поздравил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«225 лет — по историческим меркам срок небольшой. Но за это время город пережил многое. Менял названия, шел в будущее через лихолетья военного времени, восстанавливался. Город стремительно двигается вперед, у него прекрасные перспективы», — отметил он.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что сегодня благодаря краевой поддержке в городе строятся детские сады и школы, идет масштабный ремонт дорог, озеленение, впереди строительство большого количества спортивных объектов.

«То, что городу исполнилось 225 лет — это ваша заслуга, дорогие горожане. Город достигает высот именно благодаря вам. Уверен, впереди у Краснодара большое и светлое будущее. Несмотря ни на что, город становится первым, лучшим и остается перспективным», — сказал Первышов.

Во время торжественного мероприятия руководитель Краснодарстата Татьяна Курнякова объявила о присвоении городу Краснодару статуса миллионнера. Она сообщила, что в Краснодаре официально зарегистрирован миллионный житель.

Подарком жителям и гостям города стал праздничный концерт «Как песня в сердце ты живешь моем» и фейерверк. Всего на Театральной площади краевой столицы собралось более 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник