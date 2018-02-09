Кондратьев поздравил краснодарку с получением гранта на развитие кролиководческой фермы

Лилия Цыганок из хутора Копанского стала победителем федерального конкурса «Инновационный бизнес-навигатор».

Об этом губернатор Кубани написал в своем микроблоге в Twitter.

«Лилия Цыганок получила грант в 1 млн рублей на развитие своего дела — семейной кролиководческой фермы. Кубанский малый бизнес — на высоте. Поздравляю!», — написал Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», от Краснодарского края в конкурсе «Инновационный бизнес-навигатор» участвовало более 15 представителей малого и среднего бизнеса.

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