Кондратьев поздравил кубанцев с 81-й годовщиной образования Краснодарского края

Регион образовался в результате разделения Азово-Черноморского края, который до 1937 года включал в себя Адыгею и Ростовскую область.

«Примите сердечные поздравления с 81-й годовщиной со дня образования Краснодарского края. Щедрая житница России, великая труженица, Кубань сегодня — один из опорных регионов нашей страны», — подчеркнул глава региона Вениамин КондратьевОн добавил, что День Краснодарского края — это повод для гордости и благодарности тем, кто посвятил свою жизнь развитию Кубани.

«Низкий поклон ветеранам — 75 лет назад они ценой своей жизни освобождали Кубань от немецко-фашистских захватчиков, а после в тяжелейших условиях отстраивали наши города и станицы заново. Сегодня наш дружный многонациональный край — территория больших возможностей, и в этом есть заслуга каждого из вас», — сказал губернатор.

Сегодня во всех 44-х муниципальных образованиях пройдут праздничные концерты, молодежные акции, выставки, конкурсы и спортивные соревнования. В учебных заведениях состоятся тематические уроки.

На территории парка «Чистяковская роща» в Краснодаре запланировано проведение викторины «По страницам истории Кубани», конкурс детского рисунка на асфальте «Край солнечного света!», а также концертная программа «Наш край родной богат и славен!».

В Сочи пройдет большое количество спортивных мероприятий: турнир по футболу среди юниоров, турнир по настольному теннису, а также соревнования по дартсу, японскому мини-волейболу и стритболу.

На центральной площади Геленджика состоится конкурс поэтического мастерства «Горжусь тобой, моя Кубань!», а в Геленджикском историко-краеведческом музее — выставка «Мой край — моя гордость!».

В Новороссийске пройдут мероприятия военно-патриотической направленности. Например, в кинотеатре «Нептун» ветераны города-героя встретятся с молодежью. На Октябрьской площади состоится Час Памяти узников фашизма и концлагерей.

В образовательных организациях Анапы планируется высадка деревьев, а также проведение выставки-фестиваля детского творчества.

Основной краевой праздник пройдет в Краснодаре 14 сентября в Музыкальном театре. В нем примет участие губернатор региона Вениамин Кондратьев. Программа мероприятия включает в себя экспозицию о достижениях Краснодарского края в различных сферах и отраслях «Кубань сегодняшнего дня», церемонию награждения государственными федеральными и краевыми наградами, а также выступление творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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