Кондратьев поздравил кубанцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Кубани пожелал жителям мирного неба над головой.

Вениамин Кондратьев написал поздравление с 23 Февраля в своем микроблоге в Twitter.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества всех, кто отдает свой воинский долг Родине, для кого слова «честь», «доблесть» и «отвага» — не простой звук. И желаю самого главного — мирного неба над головой», — отметил губернатор.

Глава края также опубликовал видеозапись, на которой запечатлен парад военных и казаков в центре Краснодара.

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