Кондратьев поздравил кубанцев с праздником Пасхи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 апреля поздравил жителей края с праздником Пасхи.

«Желаю всем добра и мира в сердцах, чистых помыслов, крепкой веры. С праздником, Кубань! Христос Воскресе!» — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

В пасхальную ночь Кондратьев принял участие в торжественном богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Праздничную службу провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Торжественные богослужения этой ночью прошли более чем в 500 храмах Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

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