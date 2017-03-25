Кондратьев поздравил кубанских участников с выходом в новый сезон шоу «Голос. Дети»

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил участников из Краснодарского края с выходом в новый сезон шоу «Голос. Дети».

Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттере.

«Сразу три участника из Краснодарского края прошли отбор в новый сезон шоу «Голос. Дети». Умницы!» – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что в 2016 году победителем телепроекта стал вокалист из Сочи Даниил Плужников.

«От всей души желаю покорить новые вершины и этим ребятам», – добавил глава региона.

«Голос. Дети» – вокальное телевизионное шоу, выходящее на «Первом канале» по пятницам с февраля по апрель. Российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids. Победителем первого сезона телешоу стала Алиса Кожикина, второго – Сабина Мустаева, третьего – Данил Плужников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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