Кондратьев поздравил кубанских школьников с Днем знаний

Губернатор Вениамин Кондратьев 1 сентября посетил торжественную линейку в школе на хуторе Ленина.

«Не мог пропустить торжественную линейку на хуторе Ленина. Радостные ученики и родители не дают сомневаться: эта новая школа здесь давно была нужна. И еще четыре открываются сегодня в крае. Отличный задел на будущее», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Кондратьев пожелал всем школьникам Кубани успешной учебы и достойных оценок, тяги к знаниям и вкуса к победам.

«Первоклашкам — радости открытий, а выпускникам — воплощения целей. С Днем знаний!», — написал губернатор.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник