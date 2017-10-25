Кондратьев поздравил кубанских школьников с победой на WorldSkills в Абу-Даби

Девятиклассники София Горпенко и Роман Магонов из гимназии № 1 Новороссийска завоевали золото в категории Junior Skills.

«В Анапе встретили победителей чемпионата мира WorldSkills. София Горпенко и Роман Магонов взяли золото по мобильной робототехнике. Ранее в Краснодар из Абу-Даби вернулись бронзовые призеры. Эти ребята — будущее не только Кубани, но и всей России. Гордимся талантами!» — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем твиттере.

Он уточнил, что соревнования для школьников прошли на мировом уровне впервые, и край показал на них высокий уровень. В регионе будет и дальше развиваться движение WorldSkills, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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