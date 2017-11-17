Кондратьев поздравил кубанских участковых с профессиональным праздником

Лучшим сотрудникам ведомства вручили памятные награды. Для них прошел праздничный концерт.

На торжественном мероприятии 17 ноября присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД России по региону Владимир Виневский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, замруководителя СУ СК РФ по краю Сергей Солнцев.

В Краснодарском крае работают около 2 тыс. участковых. В этом году сотрудники полиции рассмотрели более 400 тыс. заявлений и обращений граждан, раскрыли около 9 тыс. преступлений, пресекли более 70 тыс. правонарушений.

«Ваша работа требует особого подхода и высокого профессионализма. Участковый раскрывает каждое третье преступление. В сельской местности зачастую вы являетесь единственными представителями власти», — подчеркнул Виневский.

Вениамин Кондратьев от лица всех жителей региона поблагодарил сотрудников службы за работу.

«Вы первые сталкиваетесь с человеческой болью, вы к ней привыкли, но не забывайте, что люди ждут от вас прежде всего неравнодушия. Они должны понимать, что их защищают настоящие профессионалы, которые никого не оставят в беде. Не сомневаюсь, именно такие участковые сейчас сидят в этом зале», — сказал губернатор.

Глава Кубани добавил, что особое значение в службе участковым уполномоченным приобретает работа с молодежью. По его словам, необходимо пресекать любые попытки вовлечения молодых людей в экстремистские объединения.

«Сегодня самые разные «проповедники» одурманивают наших детей. Подозрительные квартиры, сомнительные компании — вы должны максимально оперативно реагировать на сигналы людей», — подчеркнул Кондратьев.

Спикер кубанского парламента, в свою очередь, отметил, что эффективная правоохранительная деятельность невозможна без участковых.

«Большой вклад в эту работу вносят казачьи организации, вашими помощниками являются органы местного самоуправления», — цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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